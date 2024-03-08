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В Івано-Франківську у ДТП травмувався водій
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В Івано-Франківську у ДТП травмувався водій

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В Івано-Франківську у ДТП травмувався водій
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Увечері 7 березня в Івано-Франківську на вулиці Коновальця сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії травмувався водій.

Про це повідомили Facebook-сторінці поліції в області.

Як йдеться у дописі, 20-річний іванофранківець на Mercedes-Benz G 50 поїхав на червоний сигнал світлофора та зіткнуся з автомобілем Peugeot Partner, який виїжджав із вулиці Ботанічної на Коновальця на зелений сигнал. За кермом був 50-річний місцевий житель. Його з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліцейські перевірили водіїв на стан сп’яніння. За кермом вони були тверезими.

Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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