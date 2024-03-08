У Львові пацієнта з аневризмою черевної аорти прооперували через два проколи

У Львові пацієнта з аневризмою черевної аорти замість відкритого та об'ємного втручання прооперували через два проколи. На третій день чоловіка виписали з лікарні.

Як повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова, пацієнт — 64 річний Павло Перепечаєв з Вараша Рівненської області. Чоловік з юності має проблеми з високим тиском. Вже у 20-річному віці його показники сягали 220/180. З віком недуга стала хронічною. Тож чоловік мав щодня вимірювати тиск та приймати ліки.

Пів року тому до симптомів додалися ще й постійна задуха та біль у спині. Місцеві медики виявили у Павла значне порушення кровотоку в аорті черевного відділу. Тоді чоловік звернувся у Львівську лікарню святого Луки. Після дообстеження у пацієнта діагностували аневризму аорти черевного відділу. Тоді як в здорової людини діаметр аорти становить 3 см, у Павла він був аж 12 см. Аневризма могла розірватись будь-якої миті, тож чоловіка негайно скерували на операцію.

"Судинні хірурги вирішили оперувати пацієнта ендоваскулярно – через два міні-доступи у стегнових артеріях. І у такий спосіб провести біфуркаційне протезування, тобто імплантацію "розгалуженої" стент-системи. Цю методику, яка належить до високотехнологічної медичної допомоги, застосовують при складних судинних ураженнях в місцях роздвоєння кров'яного русла", — йдеться у повідомленні.

Пацієнт Павло Перепечаєв (у центрі) разом з медиками. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

Операція минула успішно. Вже на третій день чоловіка виписали з лікарні.