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В Інституті отоларингології придбали медобладнання дорожче на 3 млн грн
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В Інституті отоларингології придбали медобладнання дорожче на 3 млн грн

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Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
Фото: Київська міська прокуратура

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка в Києві придбав медобладнання, ціна якого завищена на 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та столична поліція.

За даними слідства, посадовці медустанови розробляли тендерну документацію під конкретні компанії. Якщо стороння компанія хотіла взяти участь, то її пропозицію відхиляли.

Переможцем у тендері обрали дві фірми, з директорами яких працівники перебували у змові. Їх цінова пропозиція на системи кохлеарної імплантації перевищували ринкову вартість на понад 3 млн гривень.

Наразі начальнику та заступниці одного з відділів ДУ "Інституту отоларингології НАМН" повідомили підозру за фактом розкрадання бюджетних коштів. Директори фірм отримали підозру раніше.

Їм загрожує ув'язнення до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскація майна.

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