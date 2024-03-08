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8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж
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8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж

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Щороку 8 березня у світі відзначають міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок). Чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та в яку ціну може стати букет — у фоторепортажі Суспільного.

На одному з квіткових ринків у Дніпрі зібралися кілька десятків людей. Один з покупців Сергій розповів, купує квіти для колег та родичок.

"І маму, і тещу, і дружину, і доньок, і невістку. Всім по букету та хорошому настрою. Нехай весна переможу і сонечко світить над їхніми головами", — сказав чоловік.

8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж
Сергій. Фото: Суспільне Дніпро

За словами продавців, квіти продають переважно українського походження. Адже з поставками з-за кордону є проблеми, через блокування кордону.

8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж
Фото: Суспільне Дніпро

Також блокування кордонів впливає і на якість квітів. За словами продавчині Єлизавети, через затримки поставок, квіти приїжджають не такими свіжими.

"Через блокування кордонів є затримки у поставках. Квіти довше зберігаються на складах, у вантажівках і звісно не такі свіжі приїжджають. До восьмого березня ми готуємось за місяць: плануємо асортимент, складаємо замовлення й оформлюємо", — розказала вона.

8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж
Єлизавета. Фото: Суспільне Дніпро

Ціни на квіти різні. Тюльпани коштують від 50 до 60 гривень. Готові композиції з різних квітів можуть сягати до 1500 гривень.

8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж
Фото: Суспільне Дніпро

"Маленькі продаємо по 50 гривень. Більші — по 55-60 гривень. Усі тюльпани будь-яких кольорів — українського походження", — розповів продавець Степан.

8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж
Степан. Фото: Суспільне Дніпро

Крім тюльпанів продають також мімози. Середня ціна — 100 гривень за 100 грамів.

8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж
Фото: Суспільне Дніпро

Придбати можна і троянди. За них доведеться віддати від 80 гривень за одну штуку.

8 березня: чи є ажіотаж на квіткових ринках Дніпра та які ціни – фоторепортаж
Фото: Суспільне Дніпро

Автор — Андрій Незнаєнко.

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