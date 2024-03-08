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На Львівщині у десятьох маршрутках зафіксували порушення безготівкової оплати
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На Львівщині у десятьох маршрутках зафіксували порушення безготівкової оплати

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На Львівщині у десятьох маршрутках зафіксували порушення безготівкової оплати
Порушення у роботі валідатора на міжміській маршрутці. Фото: Е-квиток на Львівщині/Facebook

Представники компанії "Smart Ticket Technology" перевірили роботу е-квитка на приміських та міжміських маршрутах Львівської області. З 4 по 6 березня на 10 автобусах виявили порушення у роботі валідаторів.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

"На 10 автобусах виявили штучні перешкоди у роботі безготівкової форми оплати з боку водіїв ТзОВ ВТП "Жидачівавтотранс", ТзОВ "Міра і К", ТзОВ "Львівське АТП-14631", ТзОВ "Авто-Лайн", ТзОВ "Фіакр-Львів" та ПП "ВестАвто", — йдеться у повідомленні.

Серед зафіксованих порушень: вимкнені валідатори, заблокований екран або водій не відкрив зміну.

За наслідками перевірки представники компанії склали акти фіксації неробочого обладнанням. В подальшому приватних перевізників оштрафують.

Мешканцям Львівщини нагадують про ініціативу "Громадський контроль". Вона передбачає винагороду 200 грн кожному, хто зафіксує і повідомить на гарячу лінію за номером 0 800 300 844 про порушення у роботі водіїв, які стосуються безготівкової оплати.

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