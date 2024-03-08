Qırımda ukrainalılarnı azaplağan RF vatandaşına ğıyabiy üküm çıqarıldı. O, yarımadanıñ işğaliniñ faal iştiraki edi. Birazdan Donetsk vilâyetinde çalışqan qanunısz RF silâlı taqımınıñ başı oldı.

Qırım MC ve Aqyar ş. prokurorlığı bu aqqında haber berdi.

Müessise, qabaatlanğan adamnıñ adını bildirmedi, amma açıq menbalardan belli oldı ki, İhor Bezler aqqında laf etemiz.

O, cenk qanunları ve adetlerini bozmağa, Ukrainanın topraq bütünligine ve toqunmazlığına iddia etmege qabaatlı tanındı ve 12 senege maküm etildi.

"2014 senesi saban ayında Aqmescit şeerinde qabaatlanğan adamnıñ reberliginen onıñ hadimleri, "Avtomaydan"nıñ faalcileri ve iştirakçilerini tutıp, arbiy komissarlıqta qapattılar. Tutulğan insanlarnı uyğun olmağan odalarda, qapatılğan közlersen tuta, aş bermey ve yaqınlarınen bağlanmağa izin bermey ediler. Olardan bazılarını qorquta, azaplay, işkence ete ve beden yaraları yapa ediler", — dep muhtariyetniñ prokurorlığı bildirdi.

Qayd etildi ki, ukrain taraflı nazar noqtası, yarımadanıñ işğaline qarşı olğanları ve qanunsız referendumnı keçirmege mania olğanları sebebinden vatandaşlar qanunsız olaraq tutuldı.

İhor Bezler aqqında ne bilemiz

İhor Bezler ("Bes") — "DNR" terror teşkilâtınıñ başlarından biridir. Ukraina topraqlarında ciddiy cineyetlerde şübelene: insanlarnı öldürüv, devlet akimiyetini zapt etüv, terrorcılıq. Umumiy ukrain qıdırurvı cedvelindedir.

Ukraina Havfsızlıq Hızmetiniñ (UHH) bilgilerine köre, 2014 senesi Qırımda arbiy qısımlar ve akimiyet organlarını zapt etmek maqsadınen arbiy aktsiyalarda iştirak etti. 2014 senesi çiçek ayında Bezler, rus arbiy istihbaratınıñ emrine köre diversiya taqımınen Donetsk vilâyetindeki UHHniñ idare binasını, birazdan Donetsk vilâyetiniñ Ğorlivkadaki İNNniñ rayon bölgünini zapt etti.

2019 senesi bozarğan ayda Bellingcat jurnalistleri ve taqiqatçıları taqımı, MH17 reysiniñ uçağını tüşürmege yardım etken 12 askerniñ adını yayınladı. Olar arasından Bezler de qayd etildi.

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