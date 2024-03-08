На Рівненщині знайшли тіло жінки у колодязі: що відомо

У Костополі на Рівненщині рятувальники дістали тіло жінки з колодязя. Поліція розслідує умисне вбивство з відміткою "самогубство".
Про виявлене в колодязі тіло жінки повідомив речник Служби порятунку області Дмитро Мельник.
З його слів, це сталося вранці 8 березня:
"В приватному господарстві міста Костопіль жінка пішла набирати воду і впала у колодязь. Надзвичайники за допомогою спецзасобів дістали тіло жінки 1932 року народження".
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства із відміткою "самогубство", розповіла Суспільному пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.
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