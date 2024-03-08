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На Рівненщині знайшли тіло жінки у колодязі: що відомо
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На Рівненщині знайшли тіло жінки у колодязі: що відомо

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Рятувальники дістають тіло жінки з колодязя на Рівненщині
Фото: ДСНС в Рівненській області

У Костополі на Рівненщині рятувальники дістали тіло жінки з колодязя. Поліція розслідує умисне вбивство з відміткою "самогубство".

Про виявлене в колодязі тіло жінки повідомив речник Служби порятунку області Дмитро Мельник.

З його слів, це сталося вранці 8 березня:

"В приватному господарстві міста Костопіль жінка пішла набирати воду і впала у колодязь. Надзвичайники за допомогою спецзасобів дістали тіло жінки 1932 року народження".

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства із відміткою "самогубство", розповіла Суспільному пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.

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