Житель Житомирщини зберігав боєприпас на власному обійсті

У жителя Пулинської громади на Житомирщині поліцейські вилучили гранату, яку він зберігав на власному обійсті. Нині розслідують, звідки взявся цей боєприпас.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.
За її словами, 7 березня поліцейські провели санкціонований обшук у домоволодінні 31-річного чоловіка, жителя Пулинської громади.
"Правоохоронці перевіряли інформацію, яку отримали напередодні, про можливе зберігання заборонених предметів у жителя громади. Під час проведення слідчих дій поруч з господарським приміщенням виявили предмет, який схожий на гранату з запалом. Поліцейські вилучили небезпечний предмет і направили його на експертизу", — сказала Вікторія Дубовик.
За інформацією речниці поліції, слідчі з'ясовують, звідки походить боєприпас, в рамках відкритого кримінального провадження. Згідно з чинним законодавством статті 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, купівля або збут, а також передача вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи пристроїв без відповідного дозволу, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
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