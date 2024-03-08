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На Київщині підрядника підозрюють в завищені цін на відновлення будинку
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На Київщині підрядника підозрюють в завищені цін на відновлення будинку

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Горенка
Пошкоджений будинок в селі Горенка на Київщині. Фото: Київська обласна прокуратура

Підприємця підозрюють в незаконному збагаченні на 145 тисяч гривень під час відновлення пошкодженого будинку на Київщині.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Будівельна компанія мала відремонтували пошкоджений під час вторгнення багатоквартирний будинок в селі Горенка Бучанського району.

Зазначається, що керівник підприємства вирішив завищити вартість витрат та зазначив неправдиві відомості в офіційній документації. Збитки становлять 145 тисяч гривень.

Директору товариства підозрюють у привласненні чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

У лютому 2024 року на Київщині відновили повністю та частково зі збереженням функціонального призначення — майже 17 тис. об'єктів, з них — понад 15 тис. житлових будинків.

Коштом обласного бюджету відновлюють 93 приватні будинки у 5 районах області, а також понад 60 приватних будинків у Ірпені навпроти ЖК "Ірпінські Липки". Активно допомагають міжнародні організації УВКБ ООН, фонд GEM.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працює і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

У січні 2024 року в КОВА заявили, що розривають договори з недобросовісними підрядниками.

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