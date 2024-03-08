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Двох жителів Кривого Рогу затримали за підозрою у допомозі незаконного перетину держкордону військовозобов'язаним
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Двох жителів Кривого Рогу затримали за підозрою у допомозі незаконного перетину держкордону військовозобов'язаним

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Двох жителів Кривого Рогу затримали за підозрою у допомозі незаконного перетину держкордону військовозобов'язаним
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Кривому Розі затримали двох чоловіків за підозрою в організації незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаним.

Про це сказано у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури. який отримало Суспільне.

За повідомленням, підозрювані обіцяли чоловікам, які бажають ухилитися від військової служби, забезпечити незаконний виїзд з України в обхід контрольно-пропускних пунктів. За свої "послуги" просили 12 тисяч доларів США з людини.

Чоловіків затримали під час одержання коштів. Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 332Незаконне переправлення людей через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним — позбавлення волі на строк до дев'яти років. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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