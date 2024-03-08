Був бойовим медиком: на Черкащині поховали військового

У Тальному, що на Черкащині, в останню путь провели військового Андрія Маслова. Він був бойовим медиком.
Про це повідомили у пресслужбі Тальнівської міської ради.
Андрій Маслов народився, навчався та жив у Тальному.
Мобілізували його у червні 2023 року. Служив у штурмовому батальйоні бойовим медиком. Проходив підготовку у Великій Британії.
Фото: Тальнівська міська рада
Андрій загинув 4 березня 2024 року у Покровському районі Донецької області.
Йому було 42 роки.
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