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Був бойовим медиком: на Черкащині поховали військового
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Був бойовим медиком: на Черкащині поховали військового

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Був бойовим медиком: на Черкащині поховали військового
Фото: Тальнівська міська рада

У Тальному, що на Черкащині, в останню путь провели військового Андрія Маслова. Він був бойовим медиком.

Про це повідомили у пресслужбі Тальнівської міської ради.

Андрій Маслов народився, навчався та жив у Тальному.

Мобілізували його у червні 2023 року. Служив у штурмовому батальйоні бойовим медиком. Проходив підготовку у Великій Британії.

Був бойовим медиком: на Черкащині поховали військового
Фото: Тальнівська міська рада

Андрій загинув 4 березня 2024 року у Покровському районі Донецької області.

Йому було 42 роки.

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