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Перейшов із ЗСУ до армії Росії: житомирянину повідомили про підозру у державній зраді
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Перейшов із ЗСУ до армії Росії: житомирянину повідомили про підозру у державній зраді

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Державна зрада, колаборант, ЗСУ, армія, Росія, СБУ, Житомир
Житомирянину повідомили про підозру у державній зраді. Березень 2024 року. Фото: СБУ Житомирщини

СБУ повідомила про підозру житомирянину, який закінчив житомирський військовий навчальний заклад та проходив службу на території Криму. Після тимчасової окупації Росією півострова вступив до лав армії Росії.

Про це Суспільному повідомила речниця управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, після закінчення житомирського військового навчального закладу, який готує спеціалістів із радіоелектроніки ППО, військового відрядили до Криму для несення військової служби.

"Але після окупації Росією півострова у березні 2014 року тодішній майор зрадив присязі та не приїхав на материкову територію України для подальшого проходження служби. Натомість він отримав російський паспорт, присягнув на вірність Росії та уклав контракт на проходження військової служби у складі збройних сил РФ", — розповіла Ірина Мартинюк.

З її слів, 45-річний чоловік і зараз служить в армії РФ у штаті спеціального центру збройних сил Росії. З-поміж іншого, цей центр забезпечує роботу супутників "глонасс", які використовують для наведення російських ракет і БпЛА на цілі в Україні.

Наказом Міністерства оборони України за порушення військової присяги колишнього військового позбавили офіцерського звання "майор" та звільнили з військової служби, сказала речниця СБУ.

На підставі зібраних доказів, чоловіку заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. Підозрюваного оголосили у розшук.

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