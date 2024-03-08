Паї можуть передати громадам: хто і коли втрачає право на землю

Хто не встиг оформити право власності на земельний пай, повинен це зробити до 1 січня 2025 року. Інакше ділянки перейдуть у комунальну власність територіальної громади.

Про це розповів Суспільному начальник головного управління Держгеокадастру Тернопільської області Іван Кузь.

За його словами, це передбачає 13 стаття Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)". Оформити право на землю можна було впродовж 20 років. Досі є люди, які не оформили паї і можуть їх втратити.

Іван Кузь, начальник ГУ Держгеокадастру в Тернопільській області. Фото: Держгеокадастр області

"Їм видали сертифікат, але законодавство передбачає, що сертифікат посвідчує тільки право, і це право потрібно оформити належним чином, документом. Свого часу це був державний акт. Потім було свідоцтво на право власності. А зараз оформляють у формі витягу з реєстру речових прав. За нашими даними, на території області було приблизно 317 тисяч пайовиків. Це ті громадяни, які отримали право на земельну ділянку. Середній розмір земельної ділянки чи наділу, який отримали громадяни в межах області, становить приблизно 2 гектари 15 соток".

Сертифікат на землю. Фото: Держгеокадастр області

"На першому етапі, коли відбувалася заміна сертифікатів на документ, який надає право на землю, то таких державних актів старого зразка видали 45 тисяч. Потім повноваження реєстрації перейшли до Центру державного земельного кадастру, згодом до реєстраційної служби. Відтак, ми втрачаємо зв'язок з реєстрами і не можемо зорієнтуватися, скільки людей з тих 317 тисяч оформили право власності".

Також може втратити свої паї категорія людей, яка досі не отримала сертифікати на землю та їх спадкоємці.

"Ми володіємо даними щодо невитребуваних часток паїв. Це окрема категорія, щодо яких нема власників. Це ті люди, які навіть не отримали сертифікати. Таких земель орієнтовно 121 гектар. Тобто, розпаювання відбулося, а люди навіть не отримали сертифікатів. Вже не говорячи про правовстановлюючі документи, які мають замінити цей сертифікат".

Документ, який надає право власності на землю. Фото: Держгеокадастр області

Яка кількість людей досі не унормували свої документи на правовласність сказати в Держгеокадастрі не можуть. Тому радять всім, хто мав право на пай, самостійно перевірити наявність відповідних документів. А саме: документи на правовласність з присвоєним кадастровим номером, державний акт чи витяг з речових прав.

"Якщо ж у людини лише сертифікат, потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування, отримати дозвіл на виготовлення технічної документації і звернутися до реєстратора речових прав. Що ж до людей, які досі перебувають на якомусь з етапів успадкування, то їм треба звернутися до адвоката чи нотаріуса. Нотаріус чи адвокат в процесі спадкування звертаються з відповідними запитами до нас, ми підтверджуємо, що померлий мав відповідну частку паю.

Тоді формують спадкову справу, за результатами якої видають свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом. Або за рішенням суду успадковують. На підставі цього документа людина звертається до реєстратора речових прав і реєструє своє право на земельну ділянку".

Державний акт на землю. Фото: Держгеокадастр області

Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, то він буде вважатися таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Вони перейдуть у комунальну власність громади, на території якої розташовані, повідомив Іван Кузь.

За додатковою інформацією можна звертатися в ГУ Держгеокадастру в Тернопільській області за телефоном: (0352) 52 23 49.