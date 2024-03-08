У Львові фірма, яка продає авто з Європи та США, захопила близько 30 соток комунальної землі. При цьому частину цієї ділянки міська влада відвела під будівництво транспортної розв'язки — від вулиці Кульпарківської до Патона. За справу вже взялись правоохоронці. Також місто готує позов до суду.

Як повідомили на Facebook-сторінці департаменту містобудування Львівської міської ради, мова йде про фірму "Бос Авто Україна", яка кілька років поспіль торгує машинами зі США та Європи на вулиці Кульпарківській, поблизу ТРЦ. У департаменті стверджують, щоб облаштувати цей майданчик для продажу, підприємці захопили близько 30 соток комунальної землі. За користування землею до бюджету міста не сплачують нічого.

Частину цієї ділянки раніше відвели для будівництва транспортної розв'язки — від Кульпарківської до Патона.

"Жодних документів, які б надавали право користуватися цією землею, у власників фірми немає. ЛМР не приймала рішень. Також відсутня інформація щодо зареєстрованих речових прав на цю ділянку в Державному реєстрі речових прав та Реєстрі прав власності на нерухоме майно", — повідомляють в управлінні держконтролю за використанням та охороною земель Львова.

У мерії додають, представники управління вже зверталися до власників фірми, щоб ті звільнили ділянку, проте заклики проігнорували. Тому управління держконтролю скерувало заяви до прокуратури і поліції. Разом з тим матеріали обстеження ділянки передали юридичному департаменту Львівської міської ради. Там готують позовну заяву до суду щодо звільнення ділянки.