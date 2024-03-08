Служба безпеки України затримала двох жителів Донецької області, які брали участь у підготовці бойових операцій РФ проти Сил оборони в районі Слов’янська. Чоловіки перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомили у СБУ.

"Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Крім того, ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS", — йдеться у повідомленні.

Також у зоні особливої уваги двох місцевих жителів — працівника комунального підприємства та безробітного були опорні пункти та блокпости поблизу райцентру, зазначили у СБУ.

"На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері. Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного", — розповіли у Службі безпеки.

Чоловіки збирали інформацією під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти, уточнили у відомстві. У затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з окупантом та чорнові "звіти" для ФСБ, також в одного із них виявили 90 набоїв до автомата АК-74.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

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