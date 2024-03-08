На Львівщині судитимуть колишнього директора комунального підприємства та директора товариства, які уклали фіктивний договір на закупівлю сміттєвоза. Внаслідок чого товариству перерахували понад пів мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомили у відділі комунікації Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, між одним із комунальних підприємств Червонограда та товариством було укладено договір про закупівлю сміттєвоза. Однак вантажний автомобіль так і не був придбаний.

Попри це директори організацій склали та підписали неправдивий акт приймання-передачі товару до договору. Внаслідок чого товариству безпідставно перерахували понад 500 тисяч гривень.

За фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групи осіб, правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. На майно фігурантів наклали арешт.