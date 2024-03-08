Громадянину Росії оголосили про підозру: під час окупації частини Харківської області він був "міністром охорони здоров'я" на захоплених територіях.

Мова йде про 57-річного акушера-гінеколога Тамерлана Гогичаєва, який до цього працював заступником голови уряду — міністром охорони здоров'я республіки Північна Осетія в РФ, повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.

За даними СБУ, після "призначення на посаду" Гогичаєв займався переналаштуванням сфери охорони здоров'я під російське законодавство та впроваджував осетинську практику лікування хвороб.

Після деокупації частини Харківської області у вересні 2022 року Тамерлан Гогичаєв втік до РФ. В СБУ кажуть, що вже за місяць "посадовець" давав інтерв'ю російським медіа, в який виправдовував війну.

"Він поширював фейки російської пропаганди, що нібито українська влада вбиває своїх громадян при їхній спробі виїхати з України до російської федерації. Глорифікував російських загарбників, ніби вони "допомагають" українським біженцям, які переїжджають до країни-агресора", — сказано у повідомленні.

Ці інтерв'ю використовували російські ЗМІ для пропаганди, кажуть слідчі. Гогичаєву повідомили про підозру у поширенні матеріалів, в яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.

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