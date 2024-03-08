На Тернопільщині в останню дорогу провели бійця Руслана Біленького

На Тернопільщині у Козівській громаді попрощалися із військовослужбовцем Русланом Біленьким.
Про це повідомили на сторінці Козівської селищної ради.
Живим коридором жителі громади, рідні, друзі, військовослужбовці зустріли кортеж із тілом 33-річного бійця.
Похорон бійця Руслана Біленького. Фото: Козівська селищна рада
З березня 2022 року Руслан служив у лавах ЗСУ. 2 березня у військовому госпіталі перестало битися серце військовослужбовця. Чоловік родом із села Городище.
Прощання із бійцем. Фото: Козівська селищна рада
У чоловіка залишилось двоє дітей та дружина. У громаді оголосили жалобні дні.