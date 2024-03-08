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На Тернопільщині в останню дорогу провели бійця Руслана Біленького
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На Тернопільщині в останню дорогу провели бійця Руслана Біленького

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На Тернопільщині в останню дорогу провели бійця Руслана Біленького
Фото: Козівська селищна рада

На Тернопільщині у Козівській громаді попрощалися із військовослужбовцем Русланом Біленьким.

Про це повідомили на сторінці Козівської селищної ради.

Живим коридором жителі громади, рідні, друзі, військовослужбовці зустріли кортеж із тілом 33-річного бійця.

прощання із бійцем Русланом Біленьким
Похорон бійця Руслана Біленького. Фото: Козівська селищна рада

З березня 2022 року Руслан служив у лавах ЗСУ. 2 березня у військовому госпіталі перестало битися серце військовослужбовця. Чоловік родом із села Городище.

В останню дорогу провели бійця Руслана Біленького
Прощання із бійцем. Фото: Козівська селищна рада

У чоловіка залишилось двоє дітей та дружина. У громаді оголосили жалобні дні.

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