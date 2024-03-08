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Заочний вирок отримав учасник російської агресії з позивним "Бес", який катував активістів "Автомайдану" у Криму
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Заочний вирок отримав учасник російської агресії з позивним "Бес", який катував активістів "Автомайдану" у Криму

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Ігор Безлер, Бєс
Ігор Безлер з позивним "Бєс". Фото: "Миротворець"

Заочний вирок отримав громадянин РФ, який причетний до катування українців у Криму. Він був активним учасником подій окупації півострова, а пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування РФ, яке діяло на Донеччині.

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Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

У відомстві не називають імені обвинуваченого, проте з відкритих джерел відомо, що йдеться про Ігоря Безлера.

Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війнич. 1 ст. 438 КК України, а також у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність Українич. 2 ст. 110 КК України й засуджено до 12 років позбавлення волі.

"У березні 2014 року, у місті Сімферополі, під керівництвом обвинуваченого його спільники викрали активістів, учасників "Автомайдану" та ув’язнили їх у військкоматі. Усіх потерпілих утримували у непристосованих приміщеннях, із зав’язаними очима, без належного харчування та зв’язку з близькими. До деяких з них обвинувачений особисто застосовував погрози, тортури, насильство та наносив тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні прокуратури автономії.

Зазначається, що незаконне затримання громадян відбулося через їх проукраїнську позицію, спротив окупації півострова та перешкоджання у проведенні незаконного референдуму.

Що відомо про Ігоря Безлера

Ігор Безлер ("Бєс") — один із ватажків терористичної організації "ДНР". Підозрюється у скоєнні низки тяжких злочинів на території України: вбивства людей, захоплення державної влади, тероризм. Перебуває у всеукраїнському розшуку.

За даними СБУ, Безлер у 2014 році також брав участь у силових акціях із захоплення військових частин і органів влади у Криму. У квітні 2014-го Безлер за завданням російської військової розвідки у складі диверсійної групи брав участь у захопленні будівлі управління СБУ в Донецькій області, згодом — у захопленні райвідділу МВС в Горлівці на Донеччині.

У червні 2019 року команда журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала імена 12 бойовиків, які можуть бути причетні до збиття літака рейсу MH17, серед них названо і Безлера.

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