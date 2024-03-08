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У Львові ліквідують аварійні витоки на трьох локаціях: де є обмеження або перекриття руху
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У Львові ліквідують аварійні витоки на трьох локаціях: де є обмеження або перекриття руху

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У Львові ліквідують аварійні витоки на трьох локаціях: де є обмеження або перекриття руху
Фото Романа Балука/Львівська міська рада

Сьогодні, 8 березня, "Львівводоканал" буде ліквідовувати аварійні витоки на трьох локаціях: вулиці Листопадній, 11, Чубая, 7 та Васильченка, 17. До завершення робіт можливі обмеження або перекриття руху.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними диспетчерської служби ЛМКП "Львівводоканал", на вулиці Листопадній, 11 проведуть заміну аварійної ділянки трубопроводу. Через це буде обмежено рух транспорту на ділянці від проспекту Червоної Калини-Листопадна, 16 до вулиці Листопадна, 11. Об’їзд можливий по вулицях Віденській чи Угорській. Роботи триватимуть орієнтовно до 17:00.

На вулиці Чубая, 7 проводитимуть ліквідацію аварійного витоку. Відтак на ділянці вулиці Чубая від будинку №1 до будинку №9 буде перекрито рух транспорту до 15:00. Об`їзд можливий по вулицях Тершаківців та Кониського.

На вулиці Васильченка, 17 також ліквідуватимуть аварійний витік. На час робіт, до 17:00, буде обмежено рух транспорту по вулиці Васильченка. Об'їзд можливий по вулицях Ковельській та Помірки.

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