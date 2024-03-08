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10 сантиметрів завдовжки: на Рівненщині вперше у 2024 році виявили паразита під шкірою
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10 сантиметрів завдовжки: на Рівненщині вперше у 2024 році виявили паразита під шкірою

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На Рівненщині зареєстрували перший у 2024 році випадок підшкірного дирофіляріозу, тобто існування паразита під шкірою.

Про це 8 березня інформує Facebook обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У повідомленні зазначили, що в жовтні 2023 року жителька Дубенського району помітила у себе на обличчі ущільнення та набряк м’яких тканин. Через чотири місяці вона звернулася до лікарів зі скаргами на сильний головний біль та утруднене носове дихання.

Жінку обстежили і під час операції видалили три фрагменти одного гельмінта довжиною орієнтовно 10 см. Паразита ідентифікували як підшкірну дирофілярію Dirofilaria repens.

Наразі пацієнтка почувається задовільно.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, у 2024 році це перший зареєстрований випадок підшкірного дирофіляріозу в людини.

З 2005 року в області загалом зареєстрували 49 випадків підшкірного дирофіляріозу.

"Основним профілактичним заходом підшкірного дирофіляріозу є своєчасна дегельмінтизація собак та котів — основних джерел даної інвазії, яка не лише сповільнить зростаючу епізоотію серед тварин, а й захистить від цієї хвороби наших домашніх улюбленців. Обов’язковою умовою є захист від нападу кровосисних комах, адже основними переносниками підшкірного дирофіляріозу є кровосисні комарі всіх видів, а також кліщі, ґедзі, мошки", — зазначили в повідомленні.

Аби не захворіти, необхідно захищати себе та домашніх тварин від укусів комарів, а ще своєчасно проводити дегельмінтизацію домашнім тваринам.

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