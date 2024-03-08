Російські окупаційні війська 7 березня обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Через обстріли пошкоджені 110 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по населених пунктах, 1371 — по лінії зіткнення. У Мемрику внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено 5 осель, у Новоукраїнці — агропідприємство. Українськ ворог обстріляв з "Ураганів" — пошкодив 7 багатоквартирних будинків. Внаслідок артилерійського нальоту в Успенівці пошкоджено 9 домівок, адмінбудівля та заклад культури, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на Торецьк російські війська скинули "КАБ-500", де поранили трьох людей, пошкодили 15 приватних будинків, також авіаудар 500-кілограмовою бомбою окупанти завдали по Костянтинівці. Двоє мирних жителів зазнали травм, пошкоджено 40 житлових будинків, медзаклад, котельня, автомобілі, електромережі.

Ще один КАБ-500 загарбники випустили по селу Довга Балка Іллінівської громади, де поранена людина, а руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, центр культури та крамниця.

"Крім того, сьогодні після опівночі російські війська вдарили 8 ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей — в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків, дві будівлі лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних автомобілів", — розказали у поліції.

Які населені пункти опинились під обстрілами 7 березня:

Костянтинівка,

Торецьк,

Українськ,

Очеретине,

Довга Балка,

Мемрик,

Новобахмутівка,

Новоукраїнка,

Уманське,

Успенівка.

Чим стріляла російська армія:

керованими авіабомбами "КАБ-500",

ракетами,

РСЗВ "Ураган",

артилерією.

Руйнування через обстріли:

91 житловий будинок,

агрофірма,

медзаклад,

школа,

магазин,

адмінбудівлі,

будинки культури,

котельня,

автомобілі,

ЛЕП.

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