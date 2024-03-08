Російські окупаційні війська 7 березня обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Через обстріли пошкоджені 110 цивільних об’єктів.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по населених пунктах, 1371 — по лінії зіткнення. У Мемрику внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено 5 осель, у Новоукраїнці — агропідприємство. Українськ ворог обстріляв з "Ураганів" — пошкодив 7 багатоквартирних будинків. Внаслідок артилерійського нальоту в Успенівці пошкоджено 9 домівок, адмінбудівля та заклад культури, — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, на Торецьк російські війська скинули "КАБ-500", де поранили трьох людей, пошкодили 15 приватних будинків, також авіаудар 500-кілограмовою бомбою окупанти завдали по Костянтинівці. Двоє мирних жителів зазнали травм, пошкоджено 40 житлових будинків, медзаклад, котельня, автомобілі, електромережі.
Ще один КАБ-500 загарбники випустили по селу Довга Балка Іллінівської громади, де поранена людина, а руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, центр культури та крамниця.
"Крім того, сьогодні після опівночі російські війська вдарили 8 ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей — в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків, дві будівлі лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних автомобілів", — розказали у поліції.
Які населені пункти опинились під обстрілами 7 березня:
- Костянтинівка,
- Торецьк,
- Українськ,
- Очеретине,
- Довга Балка,
- Мемрик,
- Новобахмутівка,
- Новоукраїнка,
- Уманське,
- Успенівка.
Чим стріляла російська армія:
- керованими авіабомбами "КАБ-500",
- ракетами,
- РСЗВ "Ураган",
- артилерією.
Руйнування через обстріли:
- 91 житловий будинок,
- агрофірма,
- медзаклад,
- школа,
- магазин,
- адмінбудівлі,
- будинки культури,
- котельня,
- автомобілі,
- ЛЕП.
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