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Через обстріли армії РФ на Донеччині поліцейські зафіксували близько 200 руйнувань за добу
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Через обстріли армії РФ на Донеччині поліцейські зафіксували близько 200 руйнувань за добу

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Через обстріли армії РФ на Донеччині поліцейські зафіксували близько 200 руйнувань за добу
Зруйновані будівлі внаслідок обстрілу Донеччини 7 березня. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Російські окупаційні війська 7 березня обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Через обстріли пошкоджені 110 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по населених пунктах, 1371 — по лінії зіткнення. У Мемрику внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено 5 осель, у Новоукраїнці — агропідприємство. Українськ ворог обстріляв з "Ураганів" — пошкодив 7 багатоквартирних будинків. Внаслідок артилерійського нальоту в Успенівці пошкоджено 9 домівок, адмінбудівля та заклад культури, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на Торецьк російські війська скинули "КАБ-500", де поранили трьох людей, пошкодили 15 приватних будинків, також авіаудар 500-кілограмовою бомбою окупанти завдали по Костянтинівці. Двоє мирних жителів зазнали травм, пошкоджено 40 житлових будинків, медзаклад, котельня, автомобілі, електромережі.

Ще один КАБ-500 загарбники випустили по селу Довга Балка Іллінівської громади, де поранена людина, а руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, центр культури та крамниця.

"Крім того, сьогодні після опівночі російські війська вдарили 8 ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей — в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків, дві будівлі лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних автомобілів", — розказали у поліції.

Які населені пункти опинились під обстрілами 7 березня:

  • Костянтинівка,
  • Торецьк,
  • Українськ,
  • Очеретине,
  • Довга Балка,
  • Мемрик,
  • Новобахмутівка,
  • Новоукраїнка,
  • Уманське,
  • Успенівка.

Чим стріляла російська армія:

  • керованими авіабомбами "КАБ-500",
  • ракетами,
  • РСЗВ "Ураган",
  • артилерією.

Руйнування через обстріли:

  • 91 житловий будинок,
  • агрофірма,
  • медзаклад,
  • школа,
  • магазин,
  • адмінбудівлі,
  • будинки культури,
  • котельня,
  • автомобілі,
  • ЛЕП.

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