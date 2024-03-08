До +7: синоптик розповів, якою буде погода на Черкащині

На Черкащині суху та прохолодну погоду продовжує формувати північний антициклон. При цьому 8 березня температура повітря дещо підвищиться.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, наразі циклон зі снігом оминає Україну по східному, а циклон із дощем — по південному кордону.

"8 березня погода буде маловітряною та сонячною, що сприятиме підвищенню температури", — зазначив він.

За прогнозом: мінлива хмарність, без опадів. Температура по області 2-7 градусів тепла, у Черкасах 3-5 тепла.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube