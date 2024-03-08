Весняні канікули 2024: коли відпочиватимуть школярі на Полтавщині

На Полтавщині найбільше громад вирішили розпочати канікули у своїх школах із 25 березня. Решта школярів підуть на відпочинок у квітні.

Про це повідомили на офіційному сайті Полтавської обласної військової адміністрації із посиланням на начальника ОВА Філіпа Проніна. За його даними, у 51 громаді канікули будуть із 25 до 31 березня. Із 1 до 7 квітня вирішили надати відпочинок школярам у семи громадах:

Карлівській;

Кобеляцькій;

Комишнянській;

Ланнівській;

Омельницькій;

Скороходівській;

Чорнухинській.

Із 8 до 14 квітня канікули у школах триватимуть у Лохвицькій громаді, а у Михайлівській ― у закладах у різні терміни.

Як повідомляв Суспільному директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, згідно з законодавством, протягом навчального року місцева влада може визначати терміни канікул у школах самостійно. Однак, їхня тривалість не має перевищувати 30 днів.

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