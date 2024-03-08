На Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталися три пожежі — ДСНС

Минулої доби, 7 березня, внаслідок обстрілів армії РФ сталися три пожежі: дві — у Гуляйполі та одна — у Преображенці Запорізької області. Внаслідок загоряння загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 8 березня, повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів у прифронтовому Гуляйполі виникло дві пожежі у гаражі та житловому будинку на площі 60 кв.м.

Пожежа, що виникла внаслідок обстрілів армії РФ на Запоріжжі, 7 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Також внаслідок обстрілів армії РФ виникла пожежа у житловому будинку в Преображенці — вогонь охопив площу 120 кв.м.

Пожежа внаслідок російських обстрілів у Запорізькій області, 7 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Окрім цього у ДСНС повідомили, що піротехніки вилучили та знешкодили один залишок від реактивної системи залпового вогню "Ураган", який виявили на території Пологівського району Запорізької області.

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