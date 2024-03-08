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Поблизу Львова зіткнулися два авто: одного з водіїв госпіталізували
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Поблизу Львова зіткнулися два авто: одного з водіїв госпіталізували

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Поблизу Львова зіткнулися два авто: одного з водіїв госпіталізували
ДТП поблизу с.Шоломинь 7 березня 2024 року. Фото: пресслужба поліції Львівщини

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 березня, близько 19.00, неподалік села Шоломинь Львівського району. Внаслідок аварії один з водіїв отримав травми та був госпіталізований.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль "Chevrolet Aveo", яким керував 57-річний мешканець району, та "Skoda Superb" за кермом якого був 43-річний львів’янин.

Внаслідок ДТП водій "Chevrolet Aveo" отримав травми та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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