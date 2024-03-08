На Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки безпілотника

На Миколаївщині вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину дрона "Shahed 131/136". Уламки безпілотника застрягли у гвинті вітряка.

Про це восьмого березня повідомили на сайті Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

За інформацією вибухотехніків, внаслідок влучання детонація бойової частини безпілотника не відбулась, а залишилась всередині підстанції.

"Уламки й бойову частину російського ударного безпілотника поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що рівносильно 18-поверховому будинку", — йдеться у повідомлені.

Демонтаж безпілотника. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

Вибухотехніки розповіли про план стосовно вилучення частини безпілотника.

"Ми встановили, що бойова частина знаходиться в важкодоступному місці гвинта і потрібно було спланувати наші першочергові дії. Під час перевірки було розроблено п'ять варіантів плану, щоб можна було демонтувати уламок за допомогою спеціально обладнання та підіймача", — говорить заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

Вирва, яка з'явилася внаслідок підриву бойової частини дрона. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

Після демонтажу бойову частину дрона знищили.

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