Головні новини Рівного та області 8 березня

Майстриня Тетяна Олейнікова проводить заняття із виготовлення ляльок Тільда для переселенців. Пошиттям таких іграшок вона займалася на Донеччні. Коли переїхала в Рівне, організувала майстер-класи. Спочатку навчала підлітків власноруч створювати іграшки, а з вересня — і дорослих. Як виникла ідея виготовляти ляльки й навчати цьому інших, Тетяна Олейнікова розповіла Суспільному.

З чого все почалося

Майстриня Тетяна Олейнікова проводить заняття для переселенців зі створення іграшки Тільда в ресурсному центрі "Гурт".

"Ця іграшка була задумана, як терапевтична. Задіяні пальці, мозок спрацьовує на заспокоєння, не перемикається. Це іграшка-антистрес, її можна пообнімати", — зазначила майстриня.

Виготовленням іграшок Тетяна Олейнікова зацікавилась у 2014 році, коли, через воєнні дії на Сході, вперше із сім'єю приїхала у Рівне. Потому, у зв'язку з роботою чоловіка, переїхали в Покровськ.

"Знайомих нікого немає, чоловік на роботі, я в той час ще не могла знайти роботу. А в Рівному я колись бачила зайця Тільда у переході в кіоску. І з'явилося бажання було пошити його. Я його сама малювала, то в мене було як хобі", — розповіла жінка.

Вдруге у Рівне Тетяна переїхала у березні 2022 року. Через рік почала проводити заняття із виготовлення іграшок для дітей, пізніше — й для дорослих.

Що кажуть учасники майстер-класів

Переселенка з Краматорська Олена Моргун відвідала майстер-клас Тетяни Олейнікової:

"Просто тканина, але коли пошиєш, наб'єш синтепоном, пришиєш очки — іграшка оживає. В мене їх багато. Першу іграшку, котика, я тримаю вдома. Вранці, коли п'ю каву, я з ним розмовляю, ми плануємо день".

Тетяна Олейнікова розповіла, що частину виробів, створених на майстер-класах, вона разом з іншими майстринями продали, а вторговані три тисячі гривень передали на потреби військовим. Додала, що нині мріє про відкриття крамниці іграшок, виготовлених власноруч.

"Обдумували, що треба подавати на якісь грант. І, можливо, дійсно таки якусь невелику крамничку відкрити, щоб там були саме такі іграшки — хендмейд, створені із натуральних тканин, створені з любов'ю. І щоб вони підкреслювали нашу українську автентичність".