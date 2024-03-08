Головні новини Рівного та області 8 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 8 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Майстриня Тетяна Олейнікова проводить заняття із виготовлення ляльок Тільда для переселенців. Пошиттям таких іграшок вона займалася на Донеччні. Коли переїхала в Рівне, організувала майстер-класи. Спочатку навчала підлітків власноруч створювати іграшки, а з вересня — і дорослих. Як виникла ідея виготовляти ляльки й навчати цьому інших, Тетяна Олейнікова розповіла Суспільному.
З чого все почалося
Майстриня Тетяна Олейнікова проводить заняття для переселенців зі створення іграшки Тільда в ресурсному центрі "Гурт".
"Ця іграшка була задумана, як терапевтична. Задіяні пальці, мозок спрацьовує на заспокоєння, не перемикається. Це іграшка-антистрес, її можна пообнімати", — зазначила майстриня.
Виготовленням іграшок Тетяна Олейнікова зацікавилась у 2014 році, коли, через воєнні дії на Сході, вперше із сім'єю приїхала у Рівне. Потому, у зв'язку з роботою чоловіка, переїхали в Покровськ.
"Знайомих нікого немає, чоловік на роботі, я в той час ще не могла знайти роботу. А в Рівному я колись бачила зайця Тільда у переході в кіоску. І з'явилося бажання було пошити його. Я його сама малювала, то в мене було як хобі", — розповіла жінка.
Вдруге у Рівне Тетяна переїхала у березні 2022 року. Через рік почала проводити заняття із виготовлення іграшок для дітей, пізніше — й для дорослих.
Що кажуть учасники майстер-класів
Переселенка з Краматорська Олена Моргун відвідала майстер-клас Тетяни Олейнікової:
"Просто тканина, але коли пошиєш, наб'єш синтепоном, пришиєш очки — іграшка оживає. В мене їх багато. Першу іграшку, котика, я тримаю вдома. Вранці, коли п'ю каву, я з ним розмовляю, ми плануємо день".
Тетяна Олейнікова розповіла, що частину виробів, створених на майстер-класах, вона разом з іншими майстринями продали, а вторговані три тисячі гривень передали на потреби військовим. Додала, що нині мріє про відкриття крамниці іграшок, виготовлених власноруч.
"Обдумували, що треба подавати на якісь грант. І, можливо, дійсно таки якусь невелику крамничку відкрити, щоб там були саме такі іграшки — хендмейд, створені із натуральних тканин, створені з любов'ю. І щоб вони підкреслювали нашу українську автентичність".
Повідомили про смерть чотирьох військових з Рівненщини
Повідомили про смерть чотирьох військових з Рівненщини — Дмитра Устименка з Корецької громади, Віталія Черпака — з Дубровицької, Михайла Кучука та Павла Москалюка — зі Здолбунівської.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Дмитро Устименко
23-річний Дмитро Устименко проживав у Новому Корці.
У 2016 році закінчив Новокорецьку школу, а у 2019 здобув спеціальність муляра-штукатура у ВПУ №24 Корця.
10 жовтня 2022 року його призвали до лав ЗСУ. Отримав поранення, проходив лікування у військово-клінічному центрі Південного регіону Одеси. Помер Дмитро Устименко 7 березня.
Про час і місце зустрічі бійця повідомлять додатково.
Віталій Черпак
Віталій Черпак народився у 1989 році. Проживав у селі Селець Дубровицької громади.
Був водієм-механіком евакуаційного відділення.
Загинув 5 березня під час бойових дій на Луганському напрямку.
Прощатимуться з Віталієм Черпаком відбудеться в селі Селець 10 березня біля його будинку бійця. Зустрічатимуть військовий кортеж 9 березня.
Михайло Кучук
49-річний солдат Михайло Кучук проживав у селі Новомильськ Здолбунівської громади.
Загинув 2 березня на Донеччині під час мінометного обстрілу.
Поховання відбудеться у понеділок, 11 березня.
- 9:00 — 9:30 — зустріч кортежу в Здолбунові, коридор шани за маршрутом: вул. Коперника — вул. Шкільна — вул. Василя Жука — вул. Грушевського — пл. Героїв Майдану.
- 9:30 — 10:00 — громадська панахида, прощання громадськості;
Поховання Михайла Кучука у селі Новомильськ:
- 10:00 — 10:20 – супровід до будинку за маршрутом: пл. Героїв Майдану — вул. Грушевського — вул. Шевченка — вул. Гончара — вул. Міцкевича — с. Новомильськ — вул. Старомильська — вул. Нова;
- 10:20 — 10:40 — літія;
- 10:40 — 11:00 — супровід до Свято-Преображенського храму села Новомильськ за маршрутом: вул. Нова — вул. Старомильська — вул. Центральна;
- 11:00 — 11:45 — відспівування у храмі;
- 11:45 — 12:00 – супровід до кладовища;
- 12:00 — 13:00 – поховання.
Павло Москалюк
30-річний старший солдат Павло Москалюк проживав у Здолбунові. Помер 2 березня у лікарні Дніпра після отриманих поранень.
Поховання відбудеться у понеділок, 11 березня.
- О 9:00 — 9:30 — зустріч кортежу в Здолбунові, коридор шани за маршрутом: вул. Коперника — вул. Шкільна — вул. Василя Жука — вул. Грушевського — пл. Героїв Майдану.
- 9:30 — 10:00 — громадська панахида, прощання;
- 10:00 — 10:15 — супровід до будинку за маршрутом: пл. Героїв Майдану — вул. Грушевського — вул. Шевченка;
- 10:15 — 10:30 — літія;
- 10:30 — 10:45 – супровід до Свято-Петро-Павлівського храму Здолбунова за маршрутом: вул. Шевченка — вул. Грушевського;
- 10:45 — 11:30 — відспівування в храмі, прощання;
- 11:30 — 12:00 — супровід до місця поховання, за маршрутом: вул. Грушевського — вул. Шевченка — вул. Шкільна — вул. Коперника.
- 12:00 — 13:00 — поховання.
"Простіше відмовитися, ніж переосмислити": експертка й рівняни розповіли, як ставляться до 8 березня
8 березня — Міжнародний день прав жінок і миру, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1975 році. З часу появи він неодноразово трансформувався і по-різному трактувався. Суспільне запитало жителів Рівного, як вони ставляться до відзначення цього дня.
"Я не з тих, що сяду й буду сидіти": історія 69-річної двірниці Марії Ярощук з Рівного
Рівнянка Марія Ярощук змінила малярську роботу на прибирання вулиць та понад 20 років працює двірницею. Прибирати починає зранку, до такого графіка роботи вже звикла і міняти професію не планує.
Про це Марія Ярощук розповіла Суспільному.
Альпаки та лучні собаки: як адаптовуються нові тварини у Рівненському зоопарку
У Рівненському зоопарку з'явилися десять лучних собак та двоє самців альпак. Нині тварини перебувають на карантині та адаптуються до умов закладу.
Як тварини освоюються на новому місці дізналося Суспільне.
"Сила висоти": Тіна Кароль передала права на виконання своєї пісні в українському перекладі співачці з Рівного
Співачка Тіна Кароль передала права виконувати її хіт "Сила висоти" вокалістці Катерині Качановській з Рівного. Оновлену версію пісні, перекладену на українську мову, вона презентувала 8 березня.
Виконавиця розповіла Суспільному, як отримала права на пісню та чим вона відрізняється від оригінальної версії.
В інтерв'ю для YouTube-каналу NM співачка Тіна Кароль заявила, що відмовляється співати свої російськомовні треки та не планує їх перекладати. Натомість вона може передати права виконувати старі пісні іншим виконавцям, якщо їй сподобається переклад та виконання.
Серед них — рівненська співачка Катерина Качановська. Свою версію композиції "Сила висоти", перекладену на українську, вокалістка презентувала 8 березня у соцмережах та на стрімінгових платформах. Катерина Качановська поділилася, що захоплюється творчістю української артистки та виконувала її пісню "Ніжно" на "Голосі. Діти" у 2015 році.
"Я завжди захоплювалася її музикою. Творчість Тіни Кароль для мене в житті зіграла важливу роль, адже з її піснею я колись потрапила на "Голос країни". Після початку повномасштабного вторгнення Тіна Кароль сказала в одному інтерв'ю, що вона дасть права на своїй старі пісні, які перекладуть на українську, тим версіям, які їй сподобаються. Мене це зацікавило".
Рівненська виконавиця розповіла, що перекладену версію пісні "Сила висоти" на українську їй надіслала підписниця Надія Пикун.
"В мене підписники не просто спостерігають за моїм життям, вони теж є досить творчими людьми. Насправді на світ пісня "Сила висоти" в українському перекладі з'явилися завдяки моїм підписниці. Вона написала мені про те, що переклала одну із пісень Тіни Кароль і вирішила, що саме в моєму виконанні ця пісня звучатиме якнайкраще. В той же вечір, я зателефонувала своєму піаністу, і запропонувала спробувати".
Катерина Качановська додала, що перша версія треку була романтичною, згодом її переробили на більш динамічну. Тіна Кароль погодила таку інтерпретацію композиції та передала на її виконання рівненській співачці.
"Насправді музичний світ, він дуже тісний. Ми знайшли спільних знайомих, які допомогли мені зв'язатися з Тіною. Ми показали цю версію, їй сподобалося моє виконання. Тіна сама слухає, як виконують її пісні, контролює це. Вона змінила лише декілька фраз, які справді були важливими для неї. Для мене її поради теж були важливі. Мати можливість випустити у світ свою версію пісні Тіни Кароль для мене дуже хвилююче. Я маю надію, що публіка підтримає".
Тизер пісні опублікований на YouTube у листопаді 2023 року
Катерина Качановська зазначила, що україномовна версія хіта близька до оригіналу:
"Ми намагалися дотримуватися того, щоб залишити в пісні закладений сенс — романтизм, неймовірні відчуття кохання. Ця пісня про кохання до чоловіка, який неочікувано, ніби птах, увірвався в життя та перевернув його з голови до ніг. Мені дуже хочеться, щоб ця пісня стала романтичною мантрою для всіх закоханих пар. Моя ціль була залишити вокальну мелодію незмінною. Саме аранжування, і музику — ми змогли передати своє бачення".
Володіння авторськими правами на пісню дає можливість контролювати використання музики іншими виконавцями.
"Ця пісня в українському перекладі безпосередньо належать мені як виконавиці, але ми зберігаємо також частину прав і за Тіною, адже оригінальна версія цієї пісні належить їй. Ми вказуємо звісно автора тексту, Надю Пикун, адже вона створила цей текст. Кавери, звісно, люди можуть співати. Я насправді буду тільки втішена тим, що ця версія людям теж сподобалася і вони її співатимуть".
Прем'єра синглу "Сила висоти" на YouTube Катерини Качановської.
Хто ще з артистів виконує пісні Тіни Кароль
Співак Олег Шумей зробив переклад пісні Тіни Кароль на українську "Вище хмар", а артист OKS – "Ніченьку". Перекладені композиції "Полюси" співає Нікіта Кісельов, а хіт "Життя продовжується" – гурт "SESTRA".
На Рівненщині знайшли тіло жінки у колодязі: що відомо
У Костополі на Рівненщині рятувальники дістали тіло жінки з колодязя. Поліція розслідує умисне вбивство з відміткою "самогубство".
Про виявлене в колодязі тіло жінки повідомив речник Служби порятунку області Дмитро Мельник.
З його слів, це сталося вранці 8 березня:
"В приватному господарстві міста Костопіль жінка пішла набирати воду і впала у колодязь. Надзвичайники за допомогою спецзасобів дістали тіло жінки 1932 року народження".
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства із відміткою "самогубство", розповіла Суспільному пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.
10 сантиметрів завдовжки: на Рівненщині вперше у 2024 році виявили паразита під шкірою
На Рівненщині зареєстрували перший у 2024 році випадок підшкірного дирофіляріозу, тобто існування паразита під шкірою.
Про це 8 березня інформує Facebook обласного центру контролю та профілактики хвороб.
У повідомленні зазначили, що в жовтні 2023 року жителька Дубенського району помітила у себе на обличчі ущільнення та набряк м’яких тканин. Через чотири місяці вона звернулася до лікарів зі скаргами на сильний головний біль та утруднене носове дихання.
Жінку обстежили і під час операції видалили три фрагменти одного гельмінта довжиною орієнтовно 10 см. Паразита ідентифікували як підшкірну дирофілярію Dirofilaria repens.
Наразі пацієнтка почувається задовільно.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, у 2024 році це перший зареєстрований випадок підшкірного дирофіляріозу в людини.
З 2005 року в області загалом зареєстрували 49 випадків підшкірного дирофіляріозу.
"Основним профілактичним заходом підшкірного дирофіляріозу є своєчасна дегельмінтизація собак та котів — основних джерел даної інвазії, яка не лише сповільнить зростаючу епізоотію серед тварин, а й захистить від цієї хвороби наших домашніх улюбленців. Обов’язковою умовою є захист від нападу кровосисних комах, адже основними переносниками підшкірного дирофіляріозу є кровосисні комарі всіх видів, а також кліщі, ґедзі, мошки", — зазначили в повідомленні.
Аби не захворіти, необхідно захищати себе та домашніх тварин від укусів комарів, а ще своєчасно проводити дегельмінтизацію домашнім тваринам.
Прогноз погоди на 9 березня
На Рівненщині завтра, 9 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області: вночі — 1-6° морозу, вдень — 5-10º тепла. У Рівному: вночі — 3-5° морозу, вдень — 7-9° тепла.
Фіксують удвічі більше випадків: яка ситуація зі сказом на Рівненщині
На Рівненщині у 2024 році підтвердили 13 випадків сказу у тварин. Торік їх було 71 і це удвічі більше у порівнянні з 2022-м. Серед тварин найбільш небезпечними переносниками хвороби вважаються лисиці.
Про це в етері Українське радіо. Рівне повідомив заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в області Анатолій Голубовський.
За його даними, до 2022 року в області за рік фіксували до 30 випадків захворюваності на сказ. У 2023 році – підтвердили 71 випадок.
Від початку 2024 року в області підтвердили захворювання у 13 тварин: дев'ять — у котів та по одному — в собаки, кроля, лисиці і єнотовидного собаки.
Зі слів представника Держпродспоживслужби, найбільший рівень захворюваності в Рівненському та Дубенському районах:
"Основним переносником сказу є червона лисиця, також інші хижі тварини, від яких хвороба передається домашнім. Зі свійських – найчастіше хворіють коти та собаки, особливо безпритульні. З більш рідкісних випадків, зафіксованих в області – сказ у кроля, а минулого року – у свині".
Ріст захворюваності тварин на сказ Анатолій Голубовський пояснив тим, що через воєнний стан в Україні заборонили полювання і чисельність хижих тварин не регулюють. Також минулі два роки не використовують авіацію для вакцинації диких звірів:
"Диких тварин вакцинують методом розповсюдження пероральної вакцини у вигляді невеличких брикетів із запахом м'яса, а всередині — капсула з вакциною. До війни ми це робили з допомогою авіації і охоплювали майже всю територію лісів в області – 14,5 тисяч квадратних кілометрів. Минулого року розкладали вакцину лише в Дубенському районі, і охопили 1,5 тисячі квадратних кілометрів. Цього року плануємо таку вакцинацію по всій області, де це можливо", – пояснив Анатолій Голубовський.
Також представник Держпродспоживслужби наголосив на тому, що для зниження розповсюдження захворювання, люди повинні дотримуватися правил утримання тварин — вчасно їх вакцинувати і не виганяти на вулицю, де вони стають безпритульними.
Людям, яких вкусила чи подряпала тварина Анатолій Голубовський порадив діяти так:
"Негайно звернутися до лікаря. Сучасна схема лікування антирабічною вакциною не є така страшна, як собі уявляє більшість людей. Звіра, який покусав, ні в якому разі не можна забивати. Потрібно його ізолювати та спостерігати за його станом упродовж 15 днів".
Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook