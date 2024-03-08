У Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які поблизу контрольно-пропускного пункту наїхали на працівників центру комплектування, а потім напали на них із сокирою.

Про це Суспільному повідомила речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

Подія сталася 7 березня у селі Плоска Вижницького району поблизу КПП "Горлеча". Водій автомобіля марки "ВАЗ-2121" наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Потім розвернувся на машині та зупинився поблизу військовослужбовців. Опісля вдарив чоловіка тупою частиною сокири у передпліччя.

Інший чоловік теж завдав ударів військовослужбовцю в плече. Внаслідок цього працівник ТЦК травмувався. Крім цього, чоловіки пошкодили лобове скло та вікна автомобіля військовослужбовців, а потім втекли.

Подія трапилася під час того, як військовослужбовці ТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів. Військовий, на якого наїхав водій авто, мав поранення на фронті. Обох працівників перевели з бойових частин, повідомила Суспільному речниця обласного ТЦК Тетяна Гайдащук.

Правоохоронці затримали чоловіків – це були місцеві жителі 28 та 43 років.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 7 років.

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук у коментарі Суспільному сказав, що син водія автомобіля зник безвісти на війні, окрім того, батько 43-річного водія авто є добровольцем та з 2014 року воює в АТО. 28-річний чоловік на коні також воював в АТО, він є братом водія авто.

"Я з’ясував зі старостою, тому що чоловік з іншого села. Це правда. Але інцидент, який він зробив не знаходить виправдання", — каже Полянчук.

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