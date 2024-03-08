НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Двоє буковинців наїхали на працівників ТЦК та напали на них з сокирою – чоловіків затримали
ВійськкоматПОЛІЦІЯРегіониТоп регіонів

Двоє буковинців наїхали на працівників ТЦК та напали на них з сокирою – чоловіків затримали

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Двоє буковинців наїхали на працівників ТЦК та напали на них з сокирою – чоловіків затримали
Скріншот з відео. Facebook/Денис Ярославский

У Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які поблизу контрольно-пропускного пункту наїхали на працівників центру комплектування, а потім напали на них із сокирою.

Про це Суспільному повідомила речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

Подія сталася 7 березня у селі Плоска Вижницького району поблизу КПП "Горлеча". Водій автомобіля марки "ВАЗ-2121" наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Потім розвернувся на машині та зупинився поблизу військовослужбовців. Опісля вдарив чоловіка тупою частиною сокири у передпліччя.

Інший чоловік теж завдав ударів військовослужбовцю в плече. Внаслідок цього працівник ТЦК травмувався. Крім цього, чоловіки пошкодили лобове скло та вікна автомобіля військовослужбовців, а потім втекли.

Подія трапилася під час того, як військовослужбовці ТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів. Військовий, на якого наїхав водій авто, мав поранення на фронті. Обох працівників перевели з бойових частин, повідомила Суспільному речниця обласного ТЦК Тетяна Гайдащук.

Правоохоронці затримали чоловіків – це були місцеві жителі 28 та 43 років.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 7 років.

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук у коментарі Суспільному сказав, що син водія автомобіля зник безвісти на війні, окрім того, батько 43-річного водія авто є добровольцем та з 2014 року воює в АТО. 28-річний чоловік на коні також воював в АТО, він є братом водія авто.

"Я з’ясував зі старостою, тому що чоловік з іншого села. Це правда. Але інцидент, який він зробив не знаходить виправдання", — каже Полянчук.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Вижив, бо обіцяв дружині й доньці&quot;. Боєць після поранення та реабілітації служить у миколаївському ТЦК
"Вижив, бо обіцяв дружині й доньці". Боєць після поранення та реабілітації служить у миколаївському ТЦК
Військовий Володимир Захаров
Отримав десять контузій і частково втратив слух: історія бойового медика, який зараз служить в ТЦК
ТЦК роздають повістки: як реагують чоловіки на Черкащині
ТЦК роздають повістки: як реагують чоловіки на Черкащині
Боєць Ярослав Тичковський
"Війна не назавжди, треба набратися терпіння": волинянин після поранення служить в ТЦК
На початок