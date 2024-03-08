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У Києві чоловік викрав гроші з лікарні, які зібрали дитині на операцію
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У Києві чоловік викрав гроші з лікарні, які зібрали дитині на операцію

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У Києві чоловік викрав гроші з лікарні, які зібрали дитині на операцію
Фото: столична поліція

У Києві чоловік викрав гроші з лікарні, які медсестра зібрала дитині на операцію.

Про це повідомляє столична поліція.

Киянин проник до кабінету старшої медичної сестри та викрав її рюкзак з особистими речами та 10 тисячами гривень, які призначались її дитині на операцію.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт крадіжки. За кілька днів чоловіка затримали у Солом'янському районі. Раніше він був судимий за скоєння аналогічного злочину.

Йому повідомили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу — крадіжка в умовах воєнного стану. Киянину загрожує до 8 років позбавлення волі.

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