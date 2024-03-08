7 березня співробітники ДСНС розпочали ліквідацію наслідків російського ракетного удару по Сумах. Рятувальникам вдалося завершити аварійно-відновлювальні роботи в пошкоджених медичних закладах ввечері 7 березня.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України 8 березня.

За даними ДСНС, вдалося провести часткове відновлення та утеплення 117 вибитих вікон й демонтувати аварійні будівельні конструкції. Також рятувальники обстежили прилеглу територію.

Що відомо про російську атаку по Сумах 7 березня

У Сумах 14:40 було чути звук вибуху. Повітряна тривога була оголошена о 14:36. За даними Сумської ОВА, армія РФ завдала ракетного удару по місту.

Внаслідок російської атаки в сумському центрі екстерної допомоги пошкоджені вікна та комп'ютерна техніка. У будівлі автошколи, що знаходиться поруч теж вибиті вікна на двох поверхах будівлі. Також зазнало пошкоджень приміщення центральної міської лікарні та водоканалу.

У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки армії РФ є загиблі та поранені. Також в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що до медичних закладів звернулися чотири людини, близько десяти отримали тілесні ушкодження.

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