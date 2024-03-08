Забруднене повітря: киянам рекомендують закрити вікна

У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній на правому.

Про це повідомляє КМДА.

Станом на 14:30, якість повітря нормалізувалася та спостерігається низький рівень забрудненості в Києві.

Зранку мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендували: закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути очищувач повітря на максимум.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна тут та в додатку "Київ Цифровий".