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Забруднене повітря: киянам рекомендують закрити вікна
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Забруднене повітря: киянам рекомендують закрити вікна

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Забруднене повітря: киянам рекомендують закрити вікна
Дим у Києві, 17 квітня 2020 р. Фото: УНІАН

У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній на правому.

Про це повідомляє КМДА.

Станом на 14:30, якість повітря нормалізувалася та спостерігається низький рівень забрудненості в Києві.

Зранку мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендували: закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути очищувач повітря на максимум.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна тут та в додатку "Київ Цифровий".

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