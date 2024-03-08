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Дощі та похолодання: прогноз погоди в Криму на 8 березня
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Дощі та похолодання: прогноз погоди в Криму на 8 березня

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Ілюстративне фото. Фото: РІА "Новости Крым"

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у пʼятницю, 8 березня, невеликі дощі, у південних регіонах помірні, у гірських районах мокрий сніг і сніг. Місцями прогнозується туман, а температура повітря прогріється до +12.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря у Криму по містах:

  • Сімферополь — до +8, хмарно;
  • Чорноморське — до +9 градусів, хмарно;
  • Євпаторія — до +9 градусів, хмарно з проясненнями;
  • Севастополь — до +8 градусів, дощ;
  • Алупка — до +12 градусів, хмарно;
  • Ялта — до +8 градусів, дощ;
  • Алушта — до +7 градусів, хмарно;
  • Судак — до +8 градусів, хмарно;
  • Коктебель — до +12 градусів, хмарно;
  • Феодосія — до +7 градусів, хмарно;
  • Керч — до +4 градусів, хмарно.

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