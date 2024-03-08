Дощі та похолодання: прогноз погоди в Криму на 8 березня

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у пʼятницю, 8 березня, невеликі дощі, у південних регіонах помірні, у гірських районах мокрий сніг і сніг. Місцями прогнозується туман, а температура повітря прогріється до +12.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +8, хмарно;
- Чорноморське — до +9 градусів, хмарно;
- Євпаторія — до +9 градусів, хмарно з проясненнями;
- Севастополь — до +8 градусів, дощ;
- Алупка — до +12 градусів, хмарно;
- Ялта — до +8 градусів, дощ;
- Алушта — до +7 градусів, хмарно;
- Судак — до +8 градусів, хмарно;
- Коктебель — до +12 градусів, хмарно;
- Феодосія — до +7 градусів, хмарно;
- Керч — до +4 градусів, хмарно.
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