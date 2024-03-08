Через загибель військовослужбовця Андрія Боднарчука з 8 по 10 березня 2024 року в Ямницькій громаді, що на Івано-Франківщині, оголосили дні жалоби.

Про це повідомили на сайті Ямницької територіальної громади.

Розпорядження про оголошення трауру сільський голова підписав 7 березня 2024 року.

У дні жалоби на території громади приспустять Державний прапор України на будинках і спорудах сільської ради та на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях.

Також у селах Ямницької громади скасують усі заплановані заходи на вшанування пам’яті Тараса Шевченка.

Що відомо про полеглого Андрія Боднарчука

Андрій Боднарчук народився 19 червня 1984 року в селі Ямниця. Після одруження жив у Тязеві. Був учасником АТО/ООС.

24 лютого 2022 року військовослужбовець долучився до лав Збройних сил України. Боєць служив механіком ремонтного відділення у ремонтній роті автомобільної техніки однієї з військових частин.

Андрій Боднарчук загинув 6 березня 2024 року від поранень, які він отримав внаслідок ракетного обстрілу РФ українських позицій.

Парастас за полеглим відбудеться 8 березня о 18:00 у рідному домі Андрія Боднарчука в Тязеві. Поховають воїна 9 березня.

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