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У тимчасово окупованих містах Запорізької області лунали вибухи. Що відомо
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У тимчасово окупованих містах Запорізької області лунали вибухи. Що відомо

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7 березня 2024 рік: у Мелітополі та Токмаку лунали вибухи
Мелітополь. Фото з сайту Мелітопольської міської ради

У тимчасово окупованих містах Запорізької області лунали вибухи. Зокрема у Мелітополі та Токмаку.

Про це сьогодні, 8 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Очільник ЗОВА зазначив, що про гучні вибухи повідомили жителі окупованих міст. Так, минулої ночі лунав вибух в Токмаку неподалік району КШЗ. За словами посадовця, цей район росіяни перетворили на військову базу.

Також є повідомлення від жителів, що вчора 7 березня, лунали вибухи в Мелітополі:

"А вчора "бавовнило" в Мелітополі — злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", — йдеться в повідомленні Івана Федорова.

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