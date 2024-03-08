Вночі та зранку 8 березня армія РФ здійснила 5 обстрілів Сумщини. Ударів зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Зафіксовано 14 вибухів.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
По Краснопільській громаді були удари з мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада зазнала мінометного обстрілу (4 вибухи).
У Середино-Будській громаді зафіксовано 2 вибухи з міномета.
На територію Есманської громади скинули 2 міни.
Що відомо про російську атаку по Сумах 7 березня
- У Сумах 14:40 було чути звук вибуху. Повітряна тривога була оголошена о 14:36. За даними Сумської ОВА, армія РФ завдала ракетного удару по місту.
- Внаслідок російської атаки в сумському центрі екстерної допомоги пошкоджені вікна та комп'ютерна техніка. У будівлі автошколи, що знаходиться поруч теж вибиті вікна на двох поверхах будівлі. Попередньо було відомо про одну травмовану цивільну особу.
- У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки армії РФ є загиблі та поранені. Також в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що до медичних закладів звернулися чотири людини, близько десяти отримали тілесні ушкодження.
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