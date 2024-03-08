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На Донеччині від обстрілів поранені дев'ятеро людей
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На Донеччині від обстрілів поранені дев'ятеро людей

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На Донеччині від обстрілів поранені дев'ятеро людей
Ілюстративне фото. Наслідки обстрілів Очеретинської громади. Фото: Вадим Філашкін

Протягом 7 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали дев'ятеро жителів в області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними поранені:

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1878 загинули,
  • 4673 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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