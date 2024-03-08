На Донеччині від обстрілів поранені дев'ятеро людей

Протягом 7 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали дев'ятеро жителів в області.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його даними поранені:
- троє людей в Торецьку,
- двоє жителів у Костянтинівці,
- одна людина у Довгій Балці,
- одна людина в Мирнограді,
- одна людина в Новогродівці,
- одна людина у Шаховому.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1878 загинули,
- 4673 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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