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У Макарівській громаді пів сотні мешканців вже придбали нове житло завдяки "єВідновлення"
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У Макарівській громаді пів сотні мешканців вже придбали нове житло завдяки "єВідновлення"

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У Макарівській громаді пів сотні мешканців вже придбали нове житло завдяки &quot;єВідновлення&quot;
Колаж: Суспільне Запоріжжя

На Київщині 58 мешканців Макарівської громади вже придбали нові квартири та приватні будинки завдяки "єВідновлення".

Про це повідомив макарівський голова Вадим Токар.

У межах державної програми комісія продовжує опрацьовувати заяви на компенсацію за зруйноване житло в громаді.

Наразі отримали 336 заявок на компенсацію, з яких вже сформовані 177 сертифікатів на загальну суму 451,6 млн грн.

52 власники зруйнованих будинків отримають грошову компенсацію на відбудову на суму 135,6 млн грн.

Також 1042 жителів громади, чиє житло було пошкоджено, отримали компенсації на загальну суму 91,9 млн грн.

Що відомо про урядову програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Із травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

12 травня минулого року уряд визначив, що максимальна сума допомоги за програмою "єВідновлення" становить 200 тисяч гривень. У червні в Україні почалися перші виплати коштів у межах програми "єВідновлення". Компенсацію отримали люди з Київщини та Донеччини.

1 серпня 2023 року на Київщині стартував другий етап програми "єВідновлення". Власники зруйнованого житла можуть подати заявку на отримання безготівкового сертифіката для придбання нової квартири чи будинку.

Станом на середину грудня 2023 року, у 24 громадах Київської області жителі подали понад 2 тис. заявок на отримання житлових сертифікатів. 419 із них отримали позитивне рішення на загальну суму компенсацій понад 1,4 млрд грн.

Наприкінці січня 2024 року у програмі "єВідновлення" стартував новий тип компенсації за зруйноване житло: йдеться про можливість відбудови будинків на своїй земельній ділянці. Це необов'язково має бути та сама земля, де раніше був знищений росіянами будинок.

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