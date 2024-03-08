Протягом минулої доби, 7 березня, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів дістав поранень 81-річний чоловік, який нині знаходиться у лікарні.

Про це сьогодні, 8 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"81-річний чоловік отримав поранення внаслідок російського РСЗВ-обстрілу по Біленькому. Він у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Загалом армія РФ завдала 256 ударів по містах та селах Запорізької області:

авіацією — по Малій Токмачці й Роботиному;

застосувала РСЗВ по Біленькому та Роботиному;

71 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку й Омельник;

181 раз з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівку, Омельник та інші прифронтові міста та села.

Наслідки обстрілу Запорізької області, 07.03.2024. Фото: Нацполіція

Надійшло 23 повідомленя про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.", — йдеться у повідомленні.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки армії РФ в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області, повідомили у ранкових зведеннях Генеральному штабі Збройних Сил України (Генштабу ЗСУ).

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