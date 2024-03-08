Сімсот сорок четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Повітряні Сили: вночі збили 33 "шахеди" з 37

У ніч проти 8 березня у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей сили протиповітряної оборони збили 33 "шахеди" з 37, якими росіяни атакували Україну. Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Серед них над Одещиною чотири збили силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил.