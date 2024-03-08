У Нікополі на Дніпропетровщині сталася крадіжка у будинку. За даними поліції, ймовірні крадії проникли до будинку, поки його власники були відсутні та викрали майно на суму близько 300 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

За повідомленням, 1 березня до правллхоронців Нікополя звернувся 56-річний господар помешкання та повідомив про крадіжку. Підозрювані викрали ноутбук, музичний інструмент та сейф з грошима. З місця події фігуранти поїхали на автомобілі, в який завантажили викрадене.

Правоохоронці встановили, що підозрювані заздалегідь готувались та знали, коли господаря не буває вдома.

Підозрюваними виявились двоє чоловіків віком 24 та 29 років.

Викрадені речі та частину грошей правоохоронці вилучили, іншу частину вони встигли витратити на власні потреби. 6 березня їм повідомили про підозру за частиною 4 статті 185. Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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