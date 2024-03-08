Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 8 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Над Дніпропетровиною збили "шахед"
Увечері 8 березня у небі над Синельниківським районом Дніпропетровщини збили дрон армії РФ, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Ввечері оборонці неба збили ворожий шахед у Синельниківському районі", — написав він
У Дніпрі вставляють вікна в будинках, пошкоджених через удар армії РФ
У Дніпрі, на вулиці Коксовій, вставляють вікна в будинках, пошкоджених через атаку армії РФ. У трьох багатоквартирних будинках у 70 вікнах замінили скло, нині вставляють 50 нових вікон.
"Плануємо завершити за кілька днів", — сказав директор департаменту житлового господарства міськради Сергій Файфер.
На вулиці Коксовій уночі проти 26 лютого через падіння уламків дрона вибило вікна у трьох п'ятиповерхівках.
Спортсмени з Дніпра здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби
Дніпровські спортсмени стали призерами на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби серед юнаків та дівчат U-15. Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра вибороли дві медалі: 3 місце — Анна Ровенська; 3 місце — Тимур Абумуслімов.
Через обстріл Нікопольщини поранена 23-річна жінка
Через обстріл Нікопольщини військами РФ поранена 23-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості.
Загалом впродовж 8 березня Нікополь,Червоногригорівську та Марганецьку громади п`ять разів атакували дронами та тричі з артилерії. Є пошкодження приватних будинків та об`єктів цивільної інфраструктури.
У Дніпрі пройшов Всеукраїнський турнір з сумо
У Дніпрі пройшов Всеукраїнський турнір з сумо. Змагання проходять другий рік поспіль. Учасники — майже 100 хлопців віком 10-12 років з різних областей України: Миколаївської, Одеської, Харківської, Донецької.
Троє переможців з кожної вікової категорії поїдуть на змагання з сумо до Токіо. Турнір в Японії проведуть на найбільшому стадіоні країни, де змагаються кращі сумоїсти.
На Дніпропетровщині продовжують будувати лінію оборони
На Дніпропетровщині продовжують будувати лінію оборони. Зокрема, фортифікаційні споруди. За словами начальника облвійськадміністрації Сергія Лисака, роботи ведуться згідно з планом Міноборони, враховуючи рельєф локації.
"Це будуть десятки кілометрів протитанкових ровів. Система бліндажів і капонірів, призначених для укриття особового складу і техніки. Встановлять й бетонні "зуби дракона"Фортифікаційна дерев'яна, бетонна конструкція або гранітна брила, зарита в землю рядами. Призначена для перешкоди просуванню танкових підрозділів противника, — написав він.
На Дніпропетровщині стартувала посівна
На Дніпропетровщині стартувала посівна кампанія. До роботи вже стали фермери південного Криворіжжя та одне з господарств Павлоградщини.
Починатимуть аграрії з посіву ячменю та бобових. Загалом планують засіяти понад мільйон гектарів різними культурами. Завершити кампанію мають до кінця травня.
Двох жителів Кривого Рогу затримали за підозрою у організації виїзду з країни військовозобов'язаних
У Кривому Розі затримали двох чоловіків за підозрою в організації незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаним. Свої "послуги" вони оцінили у 12 тисяч доларів США з людини.
У Дніпрі розпочався Всеукраїнський турнір з сумо
У Дніпрі розпочався Всеукраїнський турнір з сумо. Учасники – майже 100 хлопців 10-12 років з різних областей України. Змагання проходять другий рік поспіль. Троє переможців з кожної вікової категорії поїдуть на змагання з сумо до Токіо.
Історикиня з Дніпра розповіла про зародження свята 8 березня
8 березня для когось Міжнародний день боротьби за права жінок, для декого — "свято весни та краси". Часто навколо його справжнього сенсу розгортаються суперечки. 8 березню передували мітинги жінок, розповідає історикиня Валерія Лавренко. Вперше на протест за свої права вийшли американські текстильниці в 1857 році. Після 1900-х їх проводили в різних країнах. У радянські часи, каже Валерія, сенс свята змінили.
У Дніпрі тимчасово припинять водопостачання
Станом на 10:00 у зв’язку з проведенням аварійних робіт по проспекті Богдана Хмельницького, 24-А припинено водопостачання на проспекту Богдана Хмельницького, 24-А, 20-В, 20-Б, вулиці Гавриленка, 2. Про це йдеться на сайті міськради Дніпра.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Війська РФ тричі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини
У ніч на 8 березня війська РФ тричі били по Нікопольщині з артилерії. Туди поцілили десятком снарядів.
Російські війська вдарили по Мирівській, Марганецькій громадах і по Нікополю. Понівечені 3 приватні будинки й господарська споруда.
Погода на Дніпропетровщині 8 березня
8 березня на Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла, по Дніпру вночі 4-6° морозу , вдень 3-5° тепла, йдеться на сайті Дніпропетровського гідрометцентру.
У Дніпрі та Жовтих Водах тимчасово вимикатимуть світло на деяких вулицях
У Дніпрі та Жовтих Водах через проведення планових ремонтних робіт тимчасово вимикатимуть світло на деяких вулицях 8 березня. За якими адресами – читайте у матеріалі.