У Дніпрі вставляють вікна в будинках, пошкоджених через удар армії РФ

У Дніпрі, на вулиці Коксовій, вставляють вікна в будинках, пошкоджених через атаку армії РФ. У трьох багатоквартирних будинках у 70 вікнах замінили скло, нині вставляють 50 нових вікон.

"Плануємо завершити за кілька днів", — сказав директор департаменту житлового господарства міськради Сергій Файфер.

Один із трьох пошкоджених будинків. Фото: Міськрада Дніпра

На вулиці Коксовій уночі проти 26 лютого через падіння уламків дрона вибило вікна у трьох п'ятиповерхівках.