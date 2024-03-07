В Одесі пролунали вибухи: що відомо

У ніч на 8 березня, о 23:24, в Одесі пролунали вибухи, місто атакували "шахедами" з моря.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 22:31. Пізніше у Повітряних силах повідомили про рух груп безпілотників з Чорного моря.

ОНОВЛЕНО. 8:16. В Одеській області під час нічної дронової атаки у ніч на 8 березня зафіксували влучання: пошкодило інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані.

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