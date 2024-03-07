НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Одесі пролунали вибухи: що відомо
ДронВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

В Одесі пролунали вибухи: що відомо

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У ніч на 8 березня, о 23:24, в Одесі пролунали вибухи, місто атакували "шахедами" з моря.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 22:31. Пізніше у Повітряних силах повідомили про рух груп безпілотників з Чорного моря.

ОНОВЛЕНО. 8:16. В Одеській області під час нічної дронової атаки у ніч на 8 березня зафіксували влучання: пошкодило інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
спалене авто у вовчанську
Російський безпілотник влучив у цивільне авто у Вовчанську: є загиблі
&quot;Дронів треба сотні тисяч, без них ми не виграємо цю війну&quot;. На Кіровоградщині купили п'ять дронів військовим 28 бригади
"Дронів треба сотні тисяч, без них ми не виграємо цю війну". На Кіровоградщині купили п'ять дронів військовим 28 бригади
машина дснс
Безпілотник РФ атакував рятувальників, коли вони поверталися з гасіння пожежі після удару по Вовчанську
Mohajer-6, іранські дрони
РФ використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем та захисту портів у Криму — британська розвідка
На початок