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233 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
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233 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини

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233 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
Наслідки російського удару, Суми, 7 березня, 2024 р. Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Протягом дня 7 березня армія РФ 32 рази завдала ударів по Сумщині. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська та Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Сумах був ракетний удар (1 вибух). Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу. Як зазначив Володимир Зеленський, є загиблі та поранені. Також голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що до медичних закладів звернулися чотири людини, близько десяти отримали тілесні ушкодження.

233 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
Наслідки російського удару, Суми, 7 березня, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

По Миропільській громаді були удари з артилерії (16 вибухів) та РСЗВ (6 вибухів). Крім того, відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (2 вибухи).

У Краснопільській громаді був удар FPV дроном (1 вибух), мінометні обстріли (12 вибухів), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибух), артобстріл (3 вибухи) та обстріл з РСЗВ (3 вибухи).

У Юнаківській зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів) та скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Свеську громаду обстрілювали з кулеметів.

У Білопільській зафіксовано обстріл з мінометів (2 вибухи), АГС (29 вибухів) та артилерії (23 вибухи).

На Есманьську громаду були пуски НАР з гелікоптера (10 вибухів).

На Великописарівську скинули 15 мін.

У Середино-Будській громаді були удари з артилерії (12 вибухів).

У Зноб-новгородській здійснено обстріл з РСЗВ (6 вибухів).

Хотінська громада була під артилерійським обстрілом (8 вибухів).

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