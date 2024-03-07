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Доступність до багатоповерхівок людей з інвалідністю: яка ситуація в Полтаві
ІНВАЛІДНІСТЬРегіони

Доступність до багатоповерхівок людей з інвалідністю: яка ситуація в Полтаві

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Доступність багатоповерхівок для людей з інвалідністю
Люди з інвалідністю. Фото: Суспільне Полтава

Наявність пандусів, підйомників, вантажних ліфтів і в той же час відсутність бордюрів, крутих східців – серед складових доступності до будинків громадян маломобільних груп населення. У Полтаві оцінку зручностям можна дати переважно негативну.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" сказав голова полтавського регіонального осередку "Союз осіб з інвалідністю України" Сергій Чумак.

В першу чергу страждають люди на кріслах колісних, бо вони не можуть самостійно вийти зі своїх помешкань і стають фактично пожиттєвими в’язнями у своїх квартирах. Згідно із законодавством, житло, займане особами з інвалідністю, або сім’ї, в яких вони є, то під’їзди, сходові майданчики будинків мають бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Також обов’язкова умова – паркувальне місце: десять відсотків від загальної кількості місць, але не менше одного.

За словами Сергія Чумака, в більшості полтавських багатоповерхівках відсутні ліфти, якими можуть користуватися люди в кріслах колісних.

Доступність до багатоповерхівок людей з інвалідністю: яка ситуація в Полтаві
Ліфти у Полтаві не облаштовані для людей з інвалідністю. Фото: Суспільне Львів
Наші ліфти сплановані ще в радянські часи. Тоді ж не передбачалося, що в нас є люди з інвалідністю. Тому туди можуть заїжджати тільки вузькі візки, в які не кожна людина з інвалідністю може вміститися. Якщо окремі бригади вантажних таксі зносять людей з інвалідністю зі східців на першому поверсі, то робити таке з інших поверхів не тільки важко, а й небезпечно для здоров’я людей. Ідеально - при плануванні повинно бути два ліфти у багатоповерхівках, один з них вантажний.

Для забезпечення належних умов користування будинками, люди з інвалідністю можуть звертатися до органів місцевого самоврядування, аби там створили належні умови. А ще важливо знати законодавство, яке дає можливість відстоювати свої права.

Доступність до багатоповерхівок людей з інвалідністю: яка ситуація в Полтаві
У Полтаві майже пів тисячі людей, які пересуваються на кріслах колісних. Суспільне. Дніпро
Чи багато в нас знають, що відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" влаштування безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будинків, споруд будь-якого призначення можна здійснювати без документів, що дають право на здійснення будівельних робіт, та за відсутності документа, додає право власності чи користування земельною ділянкою?

Нині в Полтаві більше 500 людей, які користуються кріслами колісними. Найбільше позитивних змін щодо доступності до будинків у нових мікрорайонах, які зведені відповідно до сучасних будівельних норм.

Повністю інтерв’ю на цю тему слухайте за посиланням.

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