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Запити з настанням весни змінились. У Кропивницькому шиють футболки для військових
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Запити з настанням весни змінились. У Кропивницькому шиють футболки для військових

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Кропивницька волонтерська організація "Разом ми сила" працює з різними запитами від військових. З настанням весни все частіше просять футболки. Щоб виконати запит, потрібна тканина. Її купують благодійники або за гроші зі зборів.

Про це Суспільному розповіла засновниця організації Тетяна Сила. Шиють, комбінуючи різні тканини. Почали рік тому. Відправили військовим майже тисячу футболок. Нині мають запит на пів тисячі.

"Весна – тож ми перейшли з термобілизни на футболки, які ми шили торік. До нас приїжджають хлопці, просять футболки. Там (на передовій – ред.) нема де прати, а треба переодягтись. Не кожен з рідних може привезти їм або переслати".
Запити з настанням весни змінились. Як у Кропивницькому шиють футболки для військових
Футболка для військового з двох видів тканини. Фото: Суспільне Кропивницький

За підрахунками Тетяни Сили, одна футболка коштує близько ста гривень.

"З двох рулонів тканини – десь 200 футболок. Це 18-19 тисяч. Тобто одна футболка – 98 гривень. Ми безплатно хлопцям шиємо й передаємо за потреби".

Нині, сказала, збирають гроші на тканину. Заощадження, які мали, витратили на термінове замовлення від військових.

"Я взяла шоломи, взяла спанбондНетканий матеріал для різних потреб., колеса. Не вистачає саме на футболки, на тканину. Десь чотири рулони для початку – 36-37 тисяч".

Шиють футболки у штабі організації та вдома містяни, які їй допомагають. Щодня це різна кількість людей.

Залишки тканини не викидають, показала швачка Тетяна Борсукова.

"Шили то термобілизну, то шапки, то балаклави. А це знайшли шматки білі – і щоб вони не валялися, вирішили переробити. Виходять у нас білі футболи, наприклад, хлопцям у госпіталь".
Запити з настанням весни змінились. Як у Кропивницькому шиють футболки для військових
Тетяна Борсукова за роботою. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами Тетяни Сили, якщо є тканина, з одного рулону за два 2-3 дні шиють понад сотню футболок.

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