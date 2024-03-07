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Від початку року на Донеччині сталось 90 пожеж внаслідок обстрілів
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Від початку року на Донеччині сталось 90 пожеж внаслідок обстрілів

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У Донецькій області від початку року сталось 90 пожеж внаслідок обстрілів.

Про це на брифінгу розповів провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Сергій Лупол.

"З початку року в області сталось 487 пожеж, з яких 90 внаслідок обстрілів. 181 пожежа в екосистемахПід пожежами в екосистемах мається на увазі утилізація сміття шляхом спалення та випалювання трави, це викликає забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод, втрат біорізноманіття. та на відкритих територіях. У порівнянні з минулим роком спостерігається зростання кількості пожеж на відкритих територіях на 524%. Випалювання рослинності порушує стан навколишнього природного середовища, завдає шкоди здоров'ю населення та винищує зелені насадження", — уточнив Сергій Лупол.

Він заначив, що у Покровському районі одну людину притягнули до відповідальності за самовільне випалювання рослинності.

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