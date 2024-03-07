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Двох колишніх працівників ДСНС підозрюють у співпраці з російськими окупантами
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Двох колишніх працівників ДСНС підозрюють у співпраці з російськими окупантами

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Судова зала
Ілюстративне фото: Олександр Прилепа /УНІАН

Двох жителів міста Лиман, що у Донецькій області, які працювали рятувальниками, підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Обидва — у розшуку.

Про це повідомила прокуратура Донеччини.

"У травні 2022 року, залишившись в окупованому росіянами населеному пункті, та долучилися до "МЧС ДНР". Того ж року у жовтні місто деокупували, а чоловіки втекли. Обох — оголосили у розшук", — йдеться у повідомленні прокуратури.

За колабораційну діяльність їм загрожує максимальне покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той же термін, з конфіскацією майна.

Що відомо про колишніх працівників ДСНС, які отримали підозру у співпраці з РФ

За даними обласної прокуратури, обидва чоловіки у 2013 та 2021 роках працювали на посадах старшого пожежного-рятувальника й старшого водія-рятувальника 21-го державного пожежно-рятувального закону ГУ ДСНС у Донецькій області.

Вони отримали звання старшого прапорщика та молодшого сержанта служби цивільного захисту.

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