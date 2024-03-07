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Від початку року бізнес Хмельниччини отримав кредитів на майже 400 мільйонів гривень
БІЗНЕСРегіони

Від початку року бізнес Хмельниччини отримав кредитів на майже 400 мільйонів гривень

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Бізнес Хмельниччини від початку 2024 року отримав 166 пільгових кредитів. Кредитували підприємства області на 361 мільйон гривень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це Суспільне Хмельницький розповіла директорка Департаменту економічного розвитку Хмельницької ОВА Олена Бохонська.

За її словами, у лютому підприємці області отримали 119 пільгових кредитів на суму 235 мільйони гривень. Отримані кошти бізнес планує витратити на реалізацію інвестиційних проєктів, рефінансування попередньо виданих кредитів, поповнення оборотних коштів.

За період дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці Хмельниччини уклали кредитні договори на загальну суму 6 978, 31 мільйона гривень, сказала директорка Департаменту економічного розвитку області.

Зі слів Олени Бохонської, з моменту старту програми у 2020 році, станом на перше березня 2024 підприємці Хмельниччини загалом отримали 3 510 кредитів на суму 9371,52 мільйона гривень.

Що відомо про програму "Доступні кредити 5-7-9"

  • Програма пільгових кредитів "Доступні кредити 5-7-9" в Україні почала діяти на початку 2020 року. Сенс її у тому, що держава компенсує частину ринкової ставки кредиту, а підприємець платить лише 5, 7 або 9 відсотків річних.
  • У березні 2022 року Кабмін зняв усі обмеження щодо програми кредитування "5-7-9". Прем'єр Денис Шмигаль тоді заявив, що будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами.
  • 14 березня 2023 року уряд ухвалив певні зміни для оптимізації держпрограм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" в умовах воєнного стану.
  • У 2024 році малі та середні бізнеси в Україні зможуть отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток. Крім того, 18 млрд грн з бюджету піде на продовження доступного кредитування підприємців за програмою 5-7-9%.

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