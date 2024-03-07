8 березня минає чотири роки від дня, коли в центральному парку культури та відпочинку “Дубовий Гай”, що в Запоріжжі, на 8-річну Анну Ждан впала дерев’яна скульптура, вагою майже 150 кілограмів. Від травм дівчинка померла в лікарні наступного дня. Четвертий рік тривають суди щодо загибелі дитини.

На якому вони етапі — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

За фактом загибелі Анни Ждан у 2020 році було відкрито дві справи, розгляд яких не завершився, зазначила Ірина Вишнякова, адвокатка родини Ждан:

щодо Геннадія Мишьякова, заступника директора парку культури та відпочинку “Дубовий гай”, якому інкримінують порушення безпеки експлуатації;

щодо Олега Комаренка, колишнього директора центрального парку культури та відпочинку “Дубовий гай”, йому інкримінують службову недбалість.

Щодо Геннадія Мишьякова

"Наразі в провадженні в судді Клименка знаходиться справа по обвинуваченню Мишьякова Геннадія. Ми знаходимося на стадії, коли розглядаємо докази, які надані були стороною захисту. Зараз ми на стадії, коли будемо допитувати свідків сторони захисту. Проте якось ми пішли швидко, але потім зупинилися на цій стадії. Це пов’язано виключно з неявкою сторони захисту на судові засідання", — зазначила Ірина Вишнякова.

Щодо Олега Комаренка

"Ми зупинилися на тому, що навіть ще не розглянули всі докази письмові, які перебувають у провадженні сторони обвинувачення. Це пов’язано безпосередньо з неявкою сторони захисту. Спочатку ми не могли продовжити розгляд цієї справи, оскільки в нас були постійно якісь перепони з явкою до суду безпосередньо обвинуваченого. Тепер у нас через технічні причини перестав приходити адвокат, захисник обвинуваченого", — зазначає Ірина Вишнякова.

Ірина Вишнякова, адвокатка родини Ждан. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Ірини Вишнякової, розглядати справу за відсутності захисника обвинуваченого неможливо, адже це буде порушенням його права на захист. Проте, якщо впродовж п'яти років суд не винесе вироку, справу можуть закрити за строком давності:

"У нас є всі ризики мати таку ситуацію, якщо не буде рішення суду, обвинувального чи виправдувального вироку, я не можу говорити заздалегідь. То в особи, за умови згоди цієї особи, а саме обвинуваченого, є право подати таке клопотання та суд буде його розглядати.".

Батьки Анни Ждан вперше на місці в парку, де донька отримала смертельні травми, березень 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Олександр Ждан, батько загиблої дитини впевнений, що справу затягують усіма можливими способами. Він каже: торік не відбулося жодного судового засідання через неявку сторони обвинувачення:

"Взагалі було за весь цей час призначено близько 100 судових засідань по двох справах. Відбулося приблизно 25% з них, а решта — переноси. 95% переносів — це причини зі сторони обвинувачених. По Комаренку не відбулось жодного засідання через різні причини".

Олександр Ждан. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ольга Ждан, мати Анни каже: чотири роки минуло від дня загибелі доньки, а результатів немає, від цього стає важче:

"Перші пів року я ходила на ці засідання. Мені дуже було важко, це дуже повпливало на стан здоров’я. Я розумію, що все просто залишилося в нікуди та не рухається".

Ольга Ждан, вперше прийшла на місце в парку, де донька отримала смертельні травми. Фото: Суспільне Запоріжжя

Коментувати ситуацію та свою неявку до суду Геннадій Мишьяков, Олег Комаренко та їхні адвокати Суспільному відмовилися. Наступні засідання в цих справах відбудуться 12 та 19 березня в Жовтневому районному суді.

Що відомо:

29 березня, мало відбутися судове засідання після майже річної перерви в справі колишнього директора центрального парку культури та відпочинку “Дубовий гай” Олега Комаренка. Втім, засідання вчергове відклали, оскільки за технічних причин на відеозв’язок із судом не вийшов адвокат обвинуваченого, який зараз перебуває за межами Запоріжжя.

9 березня 2023, після більш як річної перерви, відбулося засідання у справі колишнього заступника директора з технічних питань парку "Дубовий гай" Геннадія Мишьякова.

1 листопада 2021 року в Жовтневому районному суді Запоріжжя мали розглядати письмові докази обвинуваченого колишнього заступника директора з технічних питань парку Геннадія Мишьякова, проте засідання не відбулося, бо на нього не з’явився другий захисник обвинуваченого.

Акція на підтримку справедливого правосуддя у справі 8-річної Ані Ждан відбулася 9 березня 2021 року під стінами Запорізької міської ради.

22 лютого 2021 року судове засідання у справі колишнього директора Запорізького центрального парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олега Комаренка перенесли через неявку нинішнього представника адміністрації парку. Олександр Ждан, батько загиблої дитини зазначив, що справу затягують. Обвинувачений прийшов до суду лише тричі з 15 засідань.

9 грудня 2020 року підготовчі судові засідання у справі колишнього директора парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олега Комаренка та колишнього заступника директора з технічних питань парку Геннадія Мишьякова перенесли через їхню хворобу та лікарняний захисника другого підсудного.

29 жовтня 2020 року у Жовтневому районному суді Запоріжжя відбулося підготовче судове засідання у справі колишнього заступника директора з технічних питань парку "Дубовий Гай" Геннадія Мишьякова.

28 вересня 2020 року підготовче судове засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя у справі загибелі Анни Ждан у парку "Дубовий гай" перенесли на 29 жовтня, оскільки на засідання не з'явився прокурор та захисник потерпілої сторони.

22 серпня 2020 року Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав колишньому директору центрального парку культури та відпочинку "Дубовий гай" Олегу Комаренку запобіжний захід — нічний домашній арешт з 21 серпня до 17 жовтня.

18 серпня 2020 року ексдиректору парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олегу Комаренку співробітники прокуратури повідомили про підозру за фактом смерті дитини.

13 березня 2020 року директора парку "Дубовий гай" Олега Комаренка звільнив з займаної посади міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

8 березня 2020 року в центральному парку культури та відпочинку “Дубовий Гай” на дівчинку 2012 року народження впала дерев'яна фігура ведмедя, вагою майже 150 кг. Дитина отримала політравми та була госпіталізована до обласної клінічної дитячої лікарні. У неї декілька разів зупинялося серце. Врятувати дівчинку не вдалося, вона померла.

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